الشبية بـ"الأزهر": حوار مع إدارة الجامعة للتوصل لحل منصف لحقوق الطلبة شريحة المتعففين

جامعة الأزهر - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر- غزة، تصريحاً مقتضباً بشأن تطورات الحوار بينها وإدارة الجامعة.



وفيما يلي نص التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



تعلن حركة الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر- غزة ونتيجة لاتصالات مكثفة خاضتها قيادتها مع إدارة الجامعة عن التوصل إلى ما يلي:



إجراء حوار بين قيادة الشبيبة وإدارة الجامعة للتوصل الى حل منصف لحقوق الطلبة شريحة المتعففين وصفحات الطلبة المغلقة.



وبناء على ذلك تم الاتفاق على الخطوة التالية: تأجيل كافة الإمتحانات النصفية التعويضية والمكتبية والمعتذرين المقررة هذا الأسبوع، إلى الاسبوع القادم، ولاحقاً سنضعكم في كافة المستجدات.