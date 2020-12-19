الشبية بـ"الأزهر": حوار مع إدارة الجامعة للتوصل لحل منصف لحقوق الطلبة شريحة المتعففين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر- غزة، تصريحاً مقتضباً بشأن تطورات الحوار بينها وإدارة الجامعة.
وفيما يلي نص التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
تعلن حركة الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر- غزة ونتيجة لاتصالات مكثفة خاضتها قيادتها مع إدارة الجامعة عن التوصل إلى ما يلي:
إجراء حوار بين قيادة الشبيبة وإدارة الجامعة للتوصل الى حل منصف لحقوق الطلبة شريحة المتعففين وصفحات الطلبة المغلقة.
وبناء على ذلك تم الاتفاق على الخطوة التالية: تأجيل كافة الإمتحانات النصفية التعويضية والمكتبية والمعتذرين المقررة هذا الأسبوع، إلى الاسبوع القادم، ولاحقاً سنضعكم في كافة المستجدات.
أصدرت حركة الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر- غزة، تصريحاً مقتضباً بشأن تطورات الحوار بينها وإدارة الجامعة.
وفيما يلي نص التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
تعلن حركة الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر- غزة ونتيجة لاتصالات مكثفة خاضتها قيادتها مع إدارة الجامعة عن التوصل إلى ما يلي:
إجراء حوار بين قيادة الشبيبة وإدارة الجامعة للتوصل الى حل منصف لحقوق الطلبة شريحة المتعففين وصفحات الطلبة المغلقة.
وبناء على ذلك تم الاتفاق على الخطوة التالية: تأجيل كافة الإمتحانات النصفية التعويضية والمكتبية والمعتذرين المقررة هذا الأسبوع، إلى الاسبوع القادم، ولاحقاً سنضعكم في كافة المستجدات.
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