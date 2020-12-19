شؤون فلسطينية

الشبية بـ"الأزهر": حوار مع إدارة الجامعة للتوصل لحل منصف لحقوق الطلبة شريحة المتعففين

الشبية بـ"الأزهر": حوار مع إدارة الجامعة للتوصل لحل منصف لحقوق الطلبة شريحة المتعففين
جامعة الأزهر - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر- غزة، تصريحاً مقتضباً بشأن تطورات الحوار بينها وإدارة الجامعة.

وفيما يلي نص التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

تعلن حركة الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر- غزة ونتيجة لاتصالات مكثفة خاضتها قيادتها مع إدارة الجامعة عن التوصل إلى ما يلي: 

إجراء حوار بين قيادة الشبيبة وإدارة الجامعة للتوصل الى حل منصف لحقوق الطلبة شريحة المتعففين وصفحات الطلبة المغلقة.

وبناء على ذلك تم الاتفاق على الخطوة التالية: تأجيل كافة الإمتحانات النصفية التعويضية والمكتبية والمعتذرين المقررة هذا الأسبوع، إلى الاسبوع القادم، ولاحقاً سنضعكم في كافة المستجدات.

أخبار ذات صلة

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

السلطة القضائية: استمرار العمل بالمحاكم النظامية بالضفة يوم غد وفق وتيرة الأسبوع الماضي

السلطة القضائية: استمرار العمل بالمحاكم النظامية بالضفة يوم غد وفق وتيرة الأسبوع الماضي

عشرات الإصابات بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

عشرات الإصابات بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين

قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين

فهد سليمان: العودة إلى &#34;الرباعية الدولية&#34; انتهاك لقرارات المجلس الوطني

فهد سليمان: العودة إلى "الرباعية الدولية" انتهاك لقرارات المجلس الوطني

غزة: الإعلان عن سعر كيلو الدجاج ليوم غد الأحد

غزة: الإعلان عن سعر كيلو الدجاج ليوم غد الأحد

قلقيلية: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة وتحجز مركبات

قلقيلية: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة وتحجز مركبات

اعتباراً من فجر الأحد.. &#34;الأوقاف&#34; تعلن إجراءات إعادة فتح المساجد بالمحافظات الشمالية

اعتباراً من فجر الأحد.. "الأوقاف" تعلن إجراءات إعادة فتح المساجد بالمحافظات الشمالية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

السلطة القضائية: استمرار العمل بالمحاكم النظامية بالضفة يوم غد وفق وتيرة الأسبوع الماضي

السلطة القضائية: استمرار العمل بالمحاكم النظامية بالضفة يوم غد وفق وتيرة الأسبوع الماضي

الشبية بـ&#34;الأزهر&#34;: حوار مع إدارة الجامعة للتوصل لحل منصف لحقوق الطلبة شريحة المتعففين

الشبية بـ"الأزهر": حوار مع إدارة الجامعة للتوصل لحل منصف لحقوق الطلبة شريحة المتعففين

عشرات الإصابات بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

عشرات الإصابات بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين

قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين

فهد سليمان: العودة إلى &#34;الرباعية الدولية&#34; انتهاك لقرارات المجلس الوطني

فهد سليمان: العودة إلى "الرباعية الدولية" انتهاك لقرارات المجلس الوطني

قلقيلية: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة وتحجز مركبات

قلقيلية: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة وتحجز مركبات

طولكرم: تحرير 65 مخالفة لمحال ومركبات لعدم الالتزام بإجراءات الإغلاق

طولكرم: تحرير 65 مخالفة لمحال ومركبات لعدم الالتزام بإجراءات الإغلاق

الشرطة تغلق محلات تجارية لعدم الالتزام بحالة الطوارئ بضواحي القدس

الشرطة تغلق محلات تجارية لعدم الالتزام بحالة الطوارئ بضواحي القدس

منوعات

السجن المشدد مدة 15 سنة لمخرج سينمائي بتهمة تعاطي &#34;كوكائيين&#34;

السجن المشدد مدة 15 سنة لمخرج سينمائي بتهمة تعاطي "كوكائيين"

على أبواب الـ60 لطيفة تصدم جمهورها بصورة لها

على أبواب الـ60 لطيفة تصدم جمهورها بصورة لها

حقيقة زواج مريم حسين من أحد أفراد العائلة الحاكمة

حقيقة زواج مريم حسين من أحد أفراد العائلة الحاكمة

تحدي محسود لعمرو دياب .. يجتاح النجوم في السوشيال ميديا

تحدي محسود لعمرو دياب .. يجتاح النجوم في السوشيال ميديا

شاهد: لا تدعهن يخدعنك..تعرف على حقيقة طول الفنانات الصادمة

شاهد: لا تدعهن يخدعنك..تعرف على حقيقة طول الفنانات الصادمة

مي العيدان تعود من جديد وتفتح باب التنمر على لطيفة لسبب صادم

مي العيدان تعود من جديد وتفتح باب التنمر على لطيفة لسبب صادم

تفاصيل جديدة بقضية ممثلة قتلت زوجها والتقطت (سليفي) مع جثته

تفاصيل جديدة بقضية ممثلة قتلت زوجها والتقطت (سليفي) مع جثته

أبلة فاهيتا تحرج كارمن سليمان بجسدها

أبلة فاهيتا تحرج كارمن سليمان بجسدها

تطورات جديدة .. جدة حلا الترك تتحدى منى السابر علنا

تطورات جديدة .. جدة حلا الترك تتحدى منى السابر علنا

شاهد: نيلي كريم تحتفل بعيد ميلادها (46) بروح عشرينية

شاهد: نيلي كريم تحتفل بعيد ميلادها (46) بروح عشرينية

عربي

الأردن: تسجيل انخفاضات لافتة بعدد إصابات ووفيات (كورونا) اليومية

الأردن: تسجيل انخفاضات لافتة بعدد إصابات ووفيات (كورونا) اليومية

المغرب وإسرائيل يوقعان الثلاثاء اتفاقيات بالرباط

المغرب وإسرائيل يوقعان الثلاثاء اتفاقيات بالرباط

تعليق صور قاسم سليماني في البرلمان العراقي

تعليق صور قاسم سليماني في البرلمان العراقي

صوت أمريكا: واشنطن تسحب قواتها من الصومال

صوت أمريكا: واشنطن تسحب قواتها من الصومال