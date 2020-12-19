عشرات الإصابات بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.



وأفاد الناطق باسم المقاومة الشعبية بكفر قدوم، مراد شتيوي، بأن عشرات جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه منازل المواطنين، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات بالاختناق بينهم أطفال ونساء.