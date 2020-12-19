الأردن: تسجيل انخفاضات لافتة بعدد إصابات ووفيات (كورونا) اليومية





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 27 وفاة و1283 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 3545، والإصابات إلى 272،797، منذ بدء الجائحة.



وأشارت الوزارة، خلال الإيجاز اليومي حول الفيروس، إلى أن عدد عدد الحالات النشطة حاليّا في المملكة بلغ 30.126 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1149 حالة.



رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن اليوم السبت، تسجيل انخفاضات لافتة بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد.