رئيس الوزراء البريطاني يعلن مستوى جديداً من القيود بلندن وجنوب شرقي إنجلترا

وحذرت السلطات الصحية البريطانية، مساء اليوم السبت، من أن نوع فيروس (كورونا) الجديد المكتشف يمكن أن ينتشر بمعدل أسرع.





وعقدت الحكومة البريطانية اليوم، اجتماعاً لبحث سبل التعامل مع تفشي نوع جديد من مرض (كوفيد 19)، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي بي سي).





وقال جونسون: إن سلالة جديدة من فيروس (كورونا) تنتشر بسهولة أكبر بكثير، مشيراً إلى إن السلطات الصحية في البلاد تطلع منظمة الصحة العالمية، على التطورات بشأن سلالة (كورونا) المتحورة.





وبالرغم من ذلك، قال جونسون: إنه "لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة من فيروس (كورونا) أكثر فتكاً".



