رئيس الوزراء البريطاني يعلن مستوى جديداً من القيود بلندن وجنوب شرقي إنجلترا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السسبت، مستوى جديداً من القيود في لندن وجنوب شرقي إنجلترا، لمواجهة جائحة (كورونا).
وأعلن وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، إلغاء الاحتفالات في أعياد الميلاد في المناطق التي تشهد انتشاراً لفيروس (كورونا).
وقال جونسون: إن لندن ومناطق في جنوب شرق إنجلترا، ستنتقل إلى المستوى الرابع من قيود (كورونا)، مشدداً على أنه يجب على البريطانيين التحلي بالواقعية بشأن احتفالات الأعياد.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السسبت، مستوى جديداً من القيود في لندن وجنوب شرقي إنجلترا، لمواجهة جائحة (كورونا).
وأعلن وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، إلغاء الاحتفالات في أعياد الميلاد في المناطق التي تشهد انتشاراً لفيروس (كورونا).
وقال جونسون: إن لندن ومناطق في جنوب شرق إنجلترا، ستنتقل إلى المستوى الرابع من قيود (كورونا)، مشدداً على أنه يجب على البريطانيين التحلي بالواقعية بشأن احتفالات الأعياد.
وحذرت السلطات الصحية البريطانية، مساء اليوم السبت، من أن نوع فيروس (كورونا) الجديد المكتشف يمكن أن ينتشر بمعدل أسرع.
وعقدت الحكومة البريطانية اليوم، اجتماعاً لبحث سبل التعامل مع تفشي نوع جديد من مرض (كوفيد 19)، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي بي سي).
وقال جونسون: إن سلالة جديدة من فيروس (كورونا) تنتشر بسهولة أكبر بكثير، مشيراً إلى إن السلطات الصحية في البلاد تطلع منظمة الصحة العالمية، على التطورات بشأن سلالة (كورونا) المتحورة.
وبالرغم من ذلك، قال جونسون: إنه "لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة من فيروس (كورونا) أكثر فتكاً".
وشدد رئيس الوزراء البريطاني، على أن "اللقاح لن يكون أقل فعالية ضد السلالة المتحورة من (كورونا)."
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