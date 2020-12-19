دولي

رئيس الوزراء البريطاني يعلن مستوى جديداً من القيود بلندن وجنوب شرقي إنجلترا

رئيس الوزراء البريطاني يعلن مستوى جديداً من القيود بلندن وجنوب شرقي إنجلترا
بوريس جونسون
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السسبت، مستوى جديداً من القيود في لندن وجنوب شرقي إنجلترا، لمواجهة جائحة (كورونا).

وأعلن وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، إلغاء الاحتفالات في أعياد الميلاد في المناطق التي تشهد انتشاراً لفيروس (كورونا).

وقال جونسون: إن لندن ومناطق في جنوب شرق إنجلترا، ستنتقل إلى المستوى الرابع من قيود (كورونا)، مشدداً على أنه يجب على البريطانيين التحلي بالواقعية بشأن احتفالات الأعياد.

وحذرت السلطات الصحية البريطانية، مساء اليوم السبت، من أن نوع فيروس (كورونا) الجديد المكتشف يمكن أن ينتشر بمعدل أسرع.

وعقدت الحكومة البريطانية اليوم، اجتماعاً لبحث سبل التعامل مع تفشي نوع جديد من مرض (كوفيد 19)، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي بي سي).

وقال جونسون: إن سلالة جديدة من فيروس (كورونا) تنتشر بسهولة أكبر بكثير، مشيراً إلى إن السلطات الصحية في البلاد تطلع منظمة الصحة العالمية، على التطورات بشأن سلالة (كورونا) المتحورة. 

وبالرغم من ذلك، قال جونسون: إنه "لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة من فيروس (كورونا) أكثر فتكاً".

وشدد رئيس الوزراء البريطاني، على أن "اللقاح لن يكون أقل فعالية ضد السلالة المتحورة من (كورونا)."

أخبار ذات صلة

إسرائيل: تصنيف كافة الدول الأجنبية دولاً حمراء

إسرائيل: تصنيف كافة الدول الأجنبية دولاً حمراء

شاهد: ترامب وميلانيا يلفتان الأنظار بزي موحد في &#34;الصورة الأخيرة&#34;

شاهد: ترامب وميلانيا يلفتان الأنظار بزي موحد في "الصورة الأخيرة"

ينتشر بمعدل أسرع.. السلطات الصحية البريطانية تحذر من نوع جديد لفيروس (كورونا)

ينتشر بمعدل أسرع.. السلطات الصحية البريطانية تحذر من نوع جديد لفيروس (كورونا)

الإليزيه يكشف آخر تطورات صحة ماكرون المصاب بـ(كورونا)

الإليزيه يكشف آخر تطورات صحة ماكرون المصاب بـ(كورونا)

ثلاثة قتلى بتفجير نفذته &#34;مراهقة&#34; في نيجيريا

ثلاثة قتلى بتفجير نفذته "مراهقة" في نيجيريا

دولة أوروبية جديدة تعتمد لقاح (فايزر)

دولة أوروبية جديدة تعتمد لقاح (فايزر)

(معاريف): تزايد شعبية نتنياهو وتراجع ساعر وبينت في آخر استطلاع رأي

(معاريف): تزايد شعبية نتنياهو وتراجع ساعر وبينت في آخر استطلاع رأي

رئيس دولة يشتكي على نفسه لسلطات بلاده ويدفع غرامة.. لهذا السبب

رئيس دولة يشتكي على نفسه لسلطات بلاده ويدفع غرامة.. لهذا السبب

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الشبية بـ&#34;الأزهر&#34;: حوار مع إدارة الجامعة للتوصل لحل منصف لحقوق الطلبة شريحة المتعففين

الشبية بـ"الأزهر": حوار مع إدارة الجامعة للتوصل لحل منصف لحقوق الطلبة شريحة المتعففين

عشرات الإصابات بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

عشرات الإصابات بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين

قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين

فهد سليمان: العودة إلى &#34;الرباعية الدولية&#34; انتهاك لقرارات المجلس الوطني

فهد سليمان: العودة إلى "الرباعية الدولية" انتهاك لقرارات المجلس الوطني

قلقيلية: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة وتحجز مركبات

قلقيلية: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة وتحجز مركبات

طولكرم: تحرير 65 مخالفة لمحال ومركبات لعدم الالتزام بإجراءات الإغلاق

طولكرم: تحرير 65 مخالفة لمحال ومركبات لعدم الالتزام بإجراءات الإغلاق

الشرطة تغلق محلات تجارية لعدم الالتزام بحالة الطوارئ بضواحي القدس

الشرطة تغلق محلات تجارية لعدم الالتزام بحالة الطوارئ بضواحي القدس

جنين: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

منوعات

السجن المشدد مدة 15 سنة لمخرج سينمائي بتهمة تعاطي &#34;كوكائيين&#34;

السجن المشدد مدة 15 سنة لمخرج سينمائي بتهمة تعاطي "كوكائيين"

على أبواب الـ60 لطيفة تصدم جمهورها بصورة لها

على أبواب الـ60 لطيفة تصدم جمهورها بصورة لها

حقيقة زواج مريم حسين من أحد أفراد العائلة الحاكمة

حقيقة زواج مريم حسين من أحد أفراد العائلة الحاكمة

تحدي محسود لعمرو دياب .. يجتاح النجوم في السوشيال ميديا

تحدي محسود لعمرو دياب .. يجتاح النجوم في السوشيال ميديا

شاهد: لا تدعهن يخدعنك..تعرف على حقيقة طول الفنانات الصادمة

شاهد: لا تدعهن يخدعنك..تعرف على حقيقة طول الفنانات الصادمة

مي العيدان تعود من جديد وتفتح باب التنمر على لطيفة لسبب صادم

مي العيدان تعود من جديد وتفتح باب التنمر على لطيفة لسبب صادم

تفاصيل جديدة بقضية ممثلة قتلت زوجها والتقطت (سليفي) مع جثته

تفاصيل جديدة بقضية ممثلة قتلت زوجها والتقطت (سليفي) مع جثته

أبلة فاهيتا تحرج كارمن سليمان بجسدها

أبلة فاهيتا تحرج كارمن سليمان بجسدها

تطورات جديدة .. جدة حلا الترك تتحدى منى السابر علنا

تطورات جديدة .. جدة حلا الترك تتحدى منى السابر علنا

شاهد: نيلي كريم تحتفل بعيد ميلادها (46) بروح عشرينية

شاهد: نيلي كريم تحتفل بعيد ميلادها (46) بروح عشرينية

عربي

الأردن: تسجيل انخفاضات لافتة بعدد إصابات ووفيات (كورونا) اليومية

الأردن: تسجيل انخفاضات لافتة بعدد إصابات ووفيات (كورونا) اليومية

المغرب وإسرائيل يوقعان الثلاثاء اتفاقيات بالرباط

المغرب وإسرائيل يوقعان الثلاثاء اتفاقيات بالرباط

تعليق صور قاسم سليماني في البرلمان العراقي

تعليق صور قاسم سليماني في البرلمان العراقي

صوت أمريكا: واشنطن تسحب قواتها من الصومال

صوت أمريكا: واشنطن تسحب قواتها من الصومال