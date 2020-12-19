قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابين من مدينة جنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي من المدينة واعتقلت الشابين يامن عتيق، وإبراهيم طاهر السعدي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).