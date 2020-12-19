غزة: الإعلان عن سعر كيلو الدجاج ليوم غد الأحد





رام الله - دنيا الوطنحددت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، بغزة، اليوم السبت، سعر كيلو الدجاج ليوم غد الأحد.وقال في منشور عبر صفحتها على (فيسبوك): إن سعر كيلو الدجاج من أرض المزرعة "8 شيكل" كافة الأوزان، لصباح يوم غدٍ الأحد.وأضافت: وسيكون سعر الكيلو للمستهلك "9 شيكل"، طالبة من الجميع بالالتزام.