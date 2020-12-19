غزة: الإعلان عن سعر كيلو الدجاج ليوم غد الأحد
رام الله - دنيا الوطن
حددت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، بغزة، اليوم السبت، سعر كيلو الدجاج ليوم غد الأحد.
وقال في منشور عبر صفحتها على (فيسبوك): إن سعر كيلو الدجاج من أرض المزرعة "8 شيكل" كافة الأوزان، لصباح يوم غدٍ الأحد.
وأضافت: وسيكون سعر الكيلو للمستهلك "9 شيكل"، طالبة من الجميع بالالتزام.
حددت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، بغزة، اليوم السبت، سعر كيلو الدجاج ليوم غد الأحد.
وقال في منشور عبر صفحتها على (فيسبوك): إن سعر كيلو الدجاج من أرض المزرعة "8 شيكل" كافة الأوزان، لصباح يوم غدٍ الأحد.
وأضافت: وسيكون سعر الكيلو للمستهلك "9 شيكل"، طالبة من الجميع بالالتزام.
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