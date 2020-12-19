قلقيلية: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة وتحجز مركبات





وضبطت الشرطة أربع مركبات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، كما حجزت أربعة مواطنين غير ملتزمين بحالة الاغلاق التي تم الاعلان عنها من قبل القيادة الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة محلات تجارية وحررت مخالفات للسلامة العامة وضبطت مركبات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في محافظة لقيلية.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في قلقيلية وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق المعلنة والقاضية بمنع الحركة والتنقل يومي الجمعة والسبت، قامت بإغلاق 37 محلاً تجاري في كافة المحافظة وتحرير 67 مخالفة سلامة عامة.