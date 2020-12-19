شؤون فلسطينية

اعتباراً من فجر الأحد.. "الأوقاف" تعلن إجراءات إعادة فتح المساجد بالمحافظات الشمالية

اعتباراً من فجر الأحد.. "الأوقاف" تعلن إجراءات إعادة فتح المساجد بالمحافظات الشمالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب عن إجراءات إعادة فتح المساجد في المحافظات الشمالية، اعتباراً من فجر يوم غد الأحد وذلك بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء د.محمد اشتية بإعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلوات الجمعة والجماعة .

واشار ابو الرب، بأنه ونتيجة للانتشار المتزايد لفيروس (كورونا) وازدياد حالات الوفاة قامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية  بالتنسيق مع الجهات الصحية وأصحاب الاختصاص على فتح المساجد وفق الآتي:

1. إقامة صلاة الجماعة في المساجد اعتباراً من فجر يوم غد الأحد الموافق 20/12/2020 مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية من وجوب الالتزام بالضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة كارتداء الكمامات والتعقيم الدائم ، حماية لأنفسهم وعدم إلحاق الضرر بالآخرين، وحث كبار السّن والذين يعانون من أمراض مزمنة ومن لديه ضعف مناعة على الصلاة في البيوت، حفاظا على أنفسهم ومنعاً للاختلاط مع الآخرين. مع ضرورة الالتزام بمسافة بين كل مصلٍ ومصلٍ آخر، بما يحقق البعد الذي يجنب انتقال العدوى ما أمكن. وإحضار كل مصلٍ سجادة الصلاة الخاصة به .

2. تعليق إقامة خطبة الجماعة والجماعة في المساجد كافة يومي الجمعة والسبت الموافق (25-26/ 12/ 2020) ويومي الجمعة والسبت الموافق (1-2/ 1/ 2021).

3. سيتم تعليق صلاة الجماعة في مساجد المناطق المصابة والموبوءة لحين زوال الأسباب بناء على قرارات لجنة الطوارئ المحلية في كل منطقة.

4. التأكيد على الالتزام بما يصدر عن الحكومة الفلسطينية من تعليمات وإرشادات موجهة للجميع وقايةً وحفظاً للسلامة العامة، والابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومات فقط من مصدرها الرسمي المختص والمكلفين بذلك .

ودعا ابو الرب المولى عز وجل أن يحفظ أبناء شعبنا من كل سوء، وأن تنعم بلادنا فلسطين وبلاد المسلمين والبشرية جمعاء بالخير والسلامة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام ، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

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