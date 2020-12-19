شاهد: ترامب وميلانيا يلفتان الأنظار بزي موحد في "الصورة الأخيرة"

وتعتبر هذه الصورة الأخيرة لترامب بمناسبة أعياد الميلاد في البيت الأبيض، حيث من المقرر مغادرته للبيت الأبيض الشهر المقبل، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالح جو بايدن.



وكتبت ميلانيا على حسابها تعليقا على الصورة: "أعياد ميلاد سعيدة من الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب".









وتظهر الصورة، التي التقطتها المصورة الرسمية للبيت الأبيض أندريا هانكس، الزوجان ترامب وهما يقفان على سلالم مغطاة بالسجاد الأحمر، تحت أوراق الشجر الخضراء الاحتفالية المزينة بأغصان من التوت وأقماع الصنوبر والأضواء البيضاء، وفقا للصحيفة.



ويغادر ترامب وزوجته منزلهما في واشنطن العاصمة بحلول 20 كانون الثاني/يناير ، عندما يتم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وتظهر الصورة، التي التقطتها المصورة الرسمية للبيت الأبيض أندريا هانكس، الزوجان ترامب وهما يقفان على سلالم مغطاة بالسجاد الأحمر، تحت أوراق الشجر الخضراء الاحتفالية المزينة بأغصان من التوت وأقماع الصنوبر والأضواء البيضاء، وفقا للصحيفة.ويغادر ترامب وزوجته منزلهما في واشنطن العاصمة بحلول 20 كانون الثاني/يناير ، عندما يتم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، لفت الأنظار بارتداء زي واحد، ليشعلا مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في صورة أعياد الميلاد الأخيرة لهما في البيت الأبيض.وحسب ما أشارت صحيفة (مترو) البريطانية، فقد نشرت ميلانيا على حسابها الشخصي صورة تجمعها بترامب، وهما يرتديان بدلة رسمية سوداء، أمام زينة لأعياد الميلاد "الكريسماس"، كما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.