طولكرم: تحرير 65 مخالفة لمحال ومركبات لعدم الالتزام بإجراءات الإغلاق





وقد حررت الشرطة، 65 مخالفة لمحلات تجارية ومركبات ومنعت إقامة حفلتين وخالفت القائمين عليها وصادرت منها أجهزة "Dj" لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم في طولكرم.





رام الله - دنيا الوطننفذت الشرطة والأجهزة الأمنية، إجراءات مشددة لغير الملتزمين بالإغلاق، وحررت 65 مخالفة لمحلات تجارية ومركبات ومنعت إقامة حفلتين في طولكرم .وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة طولكرم والدوريات المشتركة للأجهزة الأمنية نفذت خلال 48 ساعة إجراءات مشددة خلال الجولات التفقدية في المحافظة للتأكد من التزام اصحاب المحلات التجارية بقرار الحكومة، وفقا لحالة الطوارئ المعلنة،