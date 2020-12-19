الشرطة تغلق محلات تجارية لعدم الالتزام بحالة الطوارئ بضواحي القدس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة، 60 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في ضواحي القدس المحتلة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن قوة من مركز شرطة جنوب شرق القدس نفذ جولة تفقدية للتأكد من التزام اصحاب المحلات التجارية في بلدات العيزرية وابو ديس والسواحرة الشرقية، وأغلقت 35 محلاً تجارياً وخمسة صالونات حلاقة.



وأضافت: بأن مركز شرطة بدو والقوة المشتركة نفذوا جولات تفقدية في بلدات شمال غرب القدس وأغلقوا 20 محلاً تجارياً مخالف لقرار الحكومة، وفقا لحالة الطوارئ المعلنة وحررت مخالفات بحق اصحابها.