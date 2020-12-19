الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم السبت، القبض على مطلوبين للعدالة، وضبطت مركبتين غير قانونية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة قامت الشرطة بمساندة الأمن الوطني من القبض على 18 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 69 مذكرة قضائية، كما ضبطت مركبتين غير قانونية في جنين.