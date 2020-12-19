شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة اليوم السبت، محلات تجارية وحررت مخالفات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني وأثناء قيامها بعمل جولات مستمرة في المحافظة لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق، قامت بإغلاق 70 محلاً تجارياً، وحررت 348 مخالفة لغير الملتزمين.

من جهتها دعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم وتحقيق السلامة العامة.

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