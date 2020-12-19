"الداخلية": الإغلاق لا يشمل رياض الأطفال ودور الحضانة





وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه استنادا لقرار رئيس الوزراء رقم 27 طوارئ الصادر يوم الخميس الموافق 17/12/2020، فإنه لا يشمل إغلاق رياض الأطفال ودور حضانة الأطفال، ولها أن تعمل مع مراعاة شروط الوقاية وإجراءات السلامة المعلن عنها من الجهات المختصة.



وأكد نمر، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن رياض الأطفال ودور الحضانة سوف تخضع لرقابة مشددة من قبل الجهات المختصة حول مراعاتها لتلك الشروط والإجراءات تحت طائلة المسؤولية القانونية، التي قد تصل لحد فرض العقوبات المالية، بالإضافة لعقوبة إغلاقها شهرا ومنعها من العمل.





رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد غسان نمر، إن الإغلاق في المحافظات الشمالية، لا يشمل رياض الأطفال ودور الحضانة.