ينتشر بمعدل أسرع.. السلطات الصحية البريطانية تحذر من نوع جديد لفيروس (كورونا)

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت السلطات الصحية البريطانية، مساء اليوم السبت، من أن نوع فيروس (كورونا) الجديد المكتشف يمكن أن ينتشر بمعدل أسرع.



وعقدت الحكومة البريطانية اليوم، اجتماعاً لبحث سبل التعامل مع تفشي نوع جديد من مرض (كوفيد 19)، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي بي سي).



وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أعلن في 14 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، عن تحديد "نوع جديد من فيروس (كورونا) قد يكون مرتبطاً بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد".



وقال في تصريح أمام البرلمان: إنه تم تسجيل أكثر من 1000 إصابة بفيروس (كورونا) في الأيام القليلة الماضية، ومعظمها في جنوب البلاد.



وبيّن، "أن التحليل الأولي، يشير إلى أن هذا الفيروس المتغير، ينمو بشكل أسرع".



وأضاف: "يجب أن أؤكد في هذه المرحلة، أنه لا يوجد حالياً ما يشير إلى أن النوع الجديد من الفيروس، قد يسبب مرضاً خطيراً كما أن أحدث النصائح السريرية، تشير إلى أنه من غير المرجح، أن تفشل هذه الطفرة في الاستجابة للقاح".