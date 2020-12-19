"الأزهر" بغزة تصدر إعلاناً مهماً لطلبتها بشأن الامتحانات المكتبية والمعتذرين والامتحانات النصفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت جامعة الأزهر - غزة اليوم السبت، إعلاناً مهماً لطلبتها في ظل الظروف التي يمر بها القطاع.
أصدرت جامعة الأزهر - غزة اليوم السبت، إعلاناً مهماً لطلبتها في ظل الظروف التي يمر بها القطاع.
وفيما يلي نص الإعلان:
بناءً على قرار مجلس الجامعة ومراعاة للظروف التي يمر بها قطاع غزة؛ تعلن جامعة الأزهر-غزة لطلبتها عن تأجيل الإمتحانات المكتبية والمعتذرين والامتحانات النصفية " الإعادة " لمدة أسبوع اعتباراً من تاريخه، وذلك لتمكين الطلبة غير المسجلين من التسجيل.
بناءً على قرار مجلس الجامعة ومراعاة للظروف التي يمر بها قطاع غزة؛ تعلن جامعة الأزهر-غزة لطلبتها عن تأجيل الإمتحانات المكتبية والمعتذرين والامتحانات النصفية " الإعادة " لمدة أسبوع اعتباراً من تاريخه، وذلك لتمكين الطلبة غير المسجلين من التسجيل.
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