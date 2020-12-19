"الأزهر" بغزة تصدر إعلاناً مهماً لطلبتها بشأن الامتحانات المكتبية والمعتذرين والامتحانات النصفية





وفيما يلي نص الإعلان:



بناءً على قرار مجلس الجامعة ومراعاة للظروف التي يمر بها قطاع غزة؛ تعلن جامعة الأزهر-غزة لطلبتها عن تأجيل الإمتحانات المكتبية والمعتذرين والامتحانات النصفية " الإعادة " لمدة أسبوع اعتباراً من تاريخه، وذلك لتمكين الطلبة غير المسجلين من التسجيل.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت جامعة الأزهر - غزة اليوم السبت، إعلاناً مهماً لطلبتها في ظل الظروف التي يمر بها القطاع.