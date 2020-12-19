عربي

المغرب وإسرائيل يوقعان الثلاثاء اتفاقيات بالرباط

المغرب وإسرائيل يوقعان الثلاثاء اتفاقيات بالرباط
رام الله - دنيا الوطن
يوقع المغرب وإسرائيل، يوم الثلاثاء المقبل، اتفاقيات تعاون عدة، حسبما أفاد موقع (هسبريس) الإخباري المغربي، اليوم السبت، نقلا عن مصادر له.

ووفقا للموقع فمن المرتقب أن يقود جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، الاثنين المقبل، وفدا أمريكيا إلى إسرائيل، ليقوم بعد ذلك، رفقة وفد إسرائيلي، بزيارة إلى المغرب، في أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، في أعقاب الإعلان الأخير عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.

ولم يكشف الجانب الإسرائيلي عن قائمة الوفد الرسمي المرتقب أن يرافق كوشنر إلى الرباط، فيما ذكرت مصادر مغربية لـ (هسبريس) أن جدول الأعمال الزيارة النهائي لم يحسم بعد.

ووفقا لـ (هسبريس) فإن الاتفاقيات المزمع توقيعها بين المملكة وإسرائيل تشمل قطاعات السياحة والنقل الجوي والاستثمار والصناعة والاقتصاد، وقطاعات أخرى يجري إعداد اتفاقيات بشأنها.

وشرعت الحكومة المغربية، بتعليمات الملك محمد السادس، في تنزيل وتفعيل مضامين بلاغ الديوان الملكي المتضمن لإجراءات استئناف الرحلات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى تطوير علاقات مبتكرة في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي وإعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين.

وفي تصريح لقناة (كان) الإسرائيلية، توقعت وزيرة السياحة المغربية، نادية فتاح علوي، أن يزور المملكة 200 ألف سائح إسرائيلي في 2021.

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