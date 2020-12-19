شكري: مصر تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

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رام الله - دنيا الوطن

قال سامح شكري، وزير الخارجية: "إن مصر تدعم اقامة دولة فلسطينية مستقلة"، داعيا المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته فيما يخص القضية الفلسطينية فى ظل وجود اجماع دولى لدعم العملية التفاوضية استنادا للشرعية الدولية، لافتا إلى أن القاهرة تعمل مع كافة الشركاء لايجاد المناخ الملائم ومنع إسرائيل من اتخاذ أي خطوات أحادية لا تؤدى لإجراءات بناء الثقة.



وأكد شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى خارجية الأردن وفلسطين أهمية إرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة بعيدا عن الصراع وفى اطار مقررات الشرعية الدولية، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).