شؤون فلسطينية

القدرة: توقعات بظهور نتائج إغلاق الجمعة والسبت بالفترة المقبلة والإغلاق الشامل مطروح

القدرة: توقعات بظهور نتائج إغلاق الجمعة والسبت بالفترة المقبلة والإغلاق الشامل مطروح
غزة - دنيا الوطن
أ️كد الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن هناك توقعات، بأن تظهر آثار ونتائج اغلاق يومي الجمعة والسبت، خلال الفترة المقبلة، حيث من الممكن قياس الإجراء بعد 14 يوماً، لافتاً إلى أنه من المبكر الحديث الآن. 

وقال القدرة في تصريحات لإذاعة (صوت القدس)، اليوم السبت: "الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة الحكومية في غزة، في إطار تثبيط انتشار فيروس (كورونا)، وبالتالي إغلاق يومي الجمعة والسبت، جاء للحد من الزيارات والتجمهر".

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أن المطلوب من المواطنين، الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية خلال بقية الأسبوع وفي كافة القطاعات، والعمل على تضافر الجهود لكسر سلسلة التفشي، مؤكداً في الوقت ذاته، أن كافة الخيارات مطروحة على طاولة البحث، بما فيها الإغلاق الشامل لفترة طويلة، ولكن هناك محاولات لعدم تعطيل حياة المواطنين وقطاعات الأعمال المختلفة.

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