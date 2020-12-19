عربي

تعليق صور قاسم سليماني في البرلمان العراقي

تعليق صور قاسم سليماني في البرلمان العراقي
رام الله - دنيا الوطن
علق مجلس النواب العراقي، صور قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، داخل إحدى قاعاته الكبيرة، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتياله في الثالث من كانون الثاني/ يناير.

وعلقت صور سليماني إلى جانب صور نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس الذي اغتيل معه أيضا بقصف أمريكي خلال خروجهما من مطار بغداد الدولي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويبدو بحسب ما ظهر في مقطع فيديو، أن هناك استعدادات لإحياء هذه المناسبة داخل قبة البرلمان العراقي، وهو ما أثار لغطا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بسبب تعليق صور الجنرال الإيراني.

أخبار ذات صلة

صوت أمريكا: واشنطن تسحب قواتها من الصومال

صوت أمريكا: واشنطن تسحب قواتها من الصومال

سفراء المغرب بواشنطن ونيويورك وباريس يشاركون نظراءهم الإسرائيليين الاحتفال بـ (الحانوكاه)

سفراء المغرب بواشنطن ونيويورك وباريس يشاركون نظراءهم الإسرائيليين الاحتفال بـ (الحانوكاه)

الإمارات تُرحب بتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن

الإمارات تُرحب بتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن

صندوق النقد الدولي يوافق على مساعدة بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر

صندوق النقد الدولي يوافق على مساعدة بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر

المغرب يُسجل 2647 إصابة و50 وفاة بفيروس (كورونا)

المغرب يُسجل 2647 إصابة و50 وفاة بفيروس (كورونا)

كبير حاخامات إسرائيلي يزور الإمارات ويفتتح مدرسة يهودية في دبي

كبير حاخامات إسرائيلي يزور الإمارات ويفتتح مدرسة يهودية في دبي

البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية اتفاق الرياض

البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية اتفاق الرياض

رئيس الحكومة اليمنية الجديدة: أمامنا مهمة لاستعادة الدولة وإنهاء &#34;الانقلاب&#34;

رئيس الحكومة اليمنية الجديدة: أمامنا مهمة لاستعادة الدولة وإنهاء "الانقلاب"

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

أبو بكر يوضح انتهاكات الاحتلال لحقوق الأسرى المرضى بالمؤتمر السادس للتحالف الأوروبي

أبو بكر يوضح انتهاكات الاحتلال لحقوق الأسرى المرضى بالمؤتمر السادس للتحالف الأوروبي

الأسير معتصم رداد.. المرض التهم أمعاءه ويتناول 60 حبة دواء يومياً

الأسير معتصم رداد.. المرض التهم أمعاءه ويتناول 60 حبة دواء يومياً

حصاد الأسبوع: إصابة جندي &#34;إسرائيلي&#34; واندلاع 43 نقطة مواجهة

حصاد الأسبوع: إصابة جندي "إسرائيلي" واندلاع 43 نقطة مواجهة

إصابة عدد من المزارعين جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في مسافر يطا

إصابة عدد من المزارعين جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في مسافر يطا

بيت لاهيا تُسجل أعلى نسبة هطول للأمطار خلال المنخفض الجوي الأخير

بيت لاهيا تُسجل أعلى نسبة هطول للأمطار خلال المنخفض الجوي الأخير

وزير الاقتصاد يكشف حجم خسائر الحكومة من إغلاق محافظات الضفة

وزير الاقتصاد يكشف حجم خسائر الحكومة من إغلاق محافظات الضفة

مدير مستشفى الأوروبي: معظم الإصابات التي تصلنا تحتاج لعناية مركزة

مدير مستشفى الأوروبي: معظم الإصابات التي تصلنا تحتاج لعناية مركزة

الاحتلال يعتقل شاباً من زبوبا غرب جنين

الاحتلال يعتقل شاباً من زبوبا غرب جنين

منوعات

تحدي محسود لعمرو دياب .. يجتاح النجوم في السوشيال ميديا

تحدي محسود لعمرو دياب .. يجتاح النجوم في السوشيال ميديا

شاهد: لا تدعهن يخدعنك..تعرف على حقيقة طول الفنانات الصادمة

شاهد: لا تدعهن يخدعنك..تعرف على حقيقة طول الفنانات الصادمة

مي العيدان تعود من جديد وتفتح باب التنمر على لطيفة لسبب صادم

مي العيدان تعود من جديد وتفتح باب التنمر على لطيفة لسبب صادم

تفاصيل جديدة بقضية ممثلة قتلت زوجها والتقطت (سليفي) مع جثته

تفاصيل جديدة بقضية ممثلة قتلت زوجها والتقطت (سليفي) مع جثته

أبلة فاهيتا تحرج كارمن سليمان بجسدها

أبلة فاهيتا تحرج كارمن سليمان بجسدها

تطورات جديدة .. جدة حلا الترك تتحدى منى السابر علنا

تطورات جديدة .. جدة حلا الترك تتحدى منى السابر علنا

شاهد: نيلي كريم تحتفل بعيد ميلادها (46) بروح عشرينية

شاهد: نيلي كريم تحتفل بعيد ميلادها (46) بروح عشرينية

شاهد: أنف الدكتور خلود حديث السوشييال ميديا... وأجواء احتفال عيد ميلادها

شاهد: أنف الدكتور خلود حديث السوشييال ميديا... وأجواء احتفال عيد ميلادها

نقل الفنان المصري محمد منير إلى المستشفى

نقل الفنان المصري محمد منير إلى المستشفى

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

عربي

صوت أمريكا: واشنطن تسحب قواتها من الصومال

صوت أمريكا: واشنطن تسحب قواتها من الصومال

الإمارات تُرحب بتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن

الإمارات تُرحب بتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن

صندوق النقد الدولي يوافق على مساعدة بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر

صندوق النقد الدولي يوافق على مساعدة بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر

المغرب يُسجل 2647 إصابة و50 وفاة بفيروس (كورونا)

المغرب يُسجل 2647 إصابة و50 وفاة بفيروس (كورونا)