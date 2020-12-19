شؤون فلسطينية

الخارجية: جلسة مجلس الأمن الاثنين المقبل ستناقش قرار 3234 الخاص بالاستيطان

الخارجية: جلسة مجلس الأمن الاثنين المقبل ستناقش قرار 3234 الخاص بالاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
قال عمر عوض الله، رئيس الادارة العامة للأمم المتحدة، ومنظماتها المتخصصة في وزارة الخارجية: "إن جلسة مجلس الأمن التي من المقرر عقدها الاثنين المقبل، ستناقش التقرير  الأخير للأمين العام للأمم المتحدة لهذا العام، حول القرار 3234 الخاص بالاستيطان، خصوصاً وأن الولايات المتحدة، قامت بالعديد من المخالفات القانونية من خلال زيارة بومبيو إلى المستوطنات".

وأضاف عوض الله في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "إن أهمية الاجتماع، تأتي في الحفاظ على الزخم الدولي الرافض للاستيطان، وكل الخطوات غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في فلسطين"، مشيراً إلى أن قضية التهافت على شراء بضائع المستوطنات من قبل بعض الدول، سيكون ضمن تقرير الأمين العام".  

وحول إقرار (كنيست) بالقراءة الأولى قانوناً يدعو لتمويل البؤر الاستيطانية، اعتبر عوض الله، أن من الأدوات التي تستدخمها منظومة الاحتلال؛ لتعزيز الاستعمار وشرعنة الاستيطان، وهو قرار يجعل (كنيست) شريكاً مباشراً في جريمة ضد الإنسانية  وجريمة حرب، ستكون محط نظر الجنائية الدولية، وهو ما يؤكد أن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب االفلطسيني، ترتكب على المستويات التشريعية والتنفيذية في إسرائيل.

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