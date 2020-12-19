دولي

دولة أوروبية جديدة تعتمد لقاح (فايزر)

دولة أوروبية جديدة تعتمد لقاح (فايزر)
رام الله - دنيا الوطن
سمحت سويسرا، باستخدام اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجدّ، الذي طوّره مختبرا (فايزر) و(بيونتيك)، وفق ما أعلنت الهيئة الناظمة للصحة الوطنية (سويسميديك) السبت.

وقالت الهيئة في بيان "بعد دراسة متأنية للمعلومات المتوفرة، خلصت (سويسميديك) إلى أن لقاح (فايزر)، و(بيونتيك) المضاد لـ (كوفيد- 19) آمن، وأن فوائده تفوق المخاطر"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وهذا أول لقاح مضاد لـ (كورونا) المستجد، يتم ترخيصه في سويسرا.

وقال مدير (سويسميديك) رايموند بروهين: إن "سلامة المرضى هي شرط أساسي، خصوصاً فيما يتعلق بترخيص اللقاحات".

وأضاف "تمكنا من التوصل إلى قرار سريع، مع ضمان احترام الشروط الثلاثة الأساسية، وهي: السلامة والفعالية والجودة".

وضمنت سويسرا، التي تضم 8.6 ملايين نسمة، الحصول على حوالى 15.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لـ (كوفيد- 19) عبر اتفاقات مع ثلاثة مختبرات مصنعة.

ووقعت عقوداً للحصول على 3 ملايين جرعة من لقاح (فايرز) و(بيونتيك) بالإضافة إلى حوالى 7.5 مليون جرعة من لقاح (موديرنا) وحوالى 5.3 مليون جرعة من لقاح (أسترازينيكا)، وبالنسبة للقاحات الثلاثة، ينبغي أن يتلقى كل شخص جرعتين.

وأعلنت الحكومة الفيدرالية السويسرية، الجمعة، فرض تدابير جديدة لمحاولة احتواء الوباء، الذي يواصل تفشيه في جزء من البلاد.

وتسجّل سويسرا كل يوم، أكثر من 4 آلاف إصابة، وأكثر من 100 وفاة، وفي المجمل، أحصت 400 ألف إصابة و6 آلاف وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

واعتباراً من الثلاثاء المقبل، سيتعيّن على المطاعم والمؤسسات الثقافية والرياضية، وكذلك مراكز الترفيه إغلاق أبوابها، ويُسمح للمتاجر بأن تبقى مفتوحةً، بشرط الحدّ من عدد الأشخاص في داخلها، ويُعمل بهذه القيود، حتى 22 كانون الثاني/ يناير على الأقل.

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