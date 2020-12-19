طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)











رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 33034 إصابة.وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 11 حالة وفاة، 876 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين المواطنين في مختلف مناطق القطاع.