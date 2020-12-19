الصحة غزة: إجمالي الزيارات المنزلية للمعزولين بلغ 4500 زيارة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور معتصم صلاح، رئيس متابعة العزل المنزلي بوزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن إجمالي الزيارات المنزلية للمصابين المعزولين منزليا من خلال الفرق الميدانية، بلغ 4500 زيارة.



وقال صلاح، في تصريحات صحفية له، اليوم السبت: "استفاد من خلال الزيارات المنزلية، 6300 مصاب، واكثر من 22 الف مخالط"، مضيفا: "تم التركيز في الزيارات الميدانية على الفئات الأكثر عرضة للخطر وكذلك المصابين من الفئة العمرية أكثر من 50 عام".



وأشار رئيس متابعة العزل المنزلي بوزارة الصحة بغزة، إلى أن الوزارة، تتابع وتشرف على هذه الزيارات بالتنسيق مع شركائها من المؤسسات غير الحكومية.