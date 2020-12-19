شؤون فلسطينية

فلسطين تُسجل 25 حالة وفاة و1750 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل 25 حالة وفاة و1750 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 80.7%  فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، خلال التقرير اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا)، إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية، نابلس 5، طولكرم 2، الخليل 1، جنين 1، إضافة إلى 11 حالة وفاة في قطاع غزة، و5 حالات وفاة في مدينة القدس، وزعت في المناطق التالية ( كفر عقب، مخيم شعفاط، البلدة القديمة، شعفاط، واد الجوز). 

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1750 إصابة، سجلت على النحو التالي: نابلس (118)، طولكرم ( 67)، الخليل (94)، سلفيت (31)، بيت لحم ( 87)، رام الله (154)، جنين (90)، قلقيلية (24)، أريحا (8)، طوباس (7)، رام الله (144)، ضواحي القدس (58)،  قطاع غزة (876)، مدينة القدس (146). 

وأضافت: أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: نابلس (114)، طولكرم (97)، الخليل (208)، سلفيت (31)، بيت لحم ( 139)، جنين (189)، قلقيلية (0)، أريحا (7)، طوباس (25)، رام الله (154)، ضواحي القدس (361)،  قطاع غزة (580)، مدينة القدس (114). 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 128 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 35 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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