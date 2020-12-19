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صوت أمريكا: واشنطن تسحب قواتها من الصومال

صوت أمريكا: واشنطن تسحب قواتها من الصومال
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني الحكومية الأمريكية (صوت أمريكا)، الموجهة للخارج، إن واشنطن تواصل سحب قواتها من الصومال، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من كانون الأول/ ديسمبر.

ونقلت (صوت أمريكا) عن البنتاغون إعلانه، أن القاعدة العسكرية البحرية الأمريكية العائمة، المتمثلة في السفينة (يو آس آس هيرشيل وودي ويليامس)، "تنفذ عمليات بحرية قبالة سواحل الصومال" تحمل اسم "عملية أوكتاف كوارتز" من أجل "إعادة نشر القوات الأمريكية، بنقلها من الصومال إلى مواقع أخرى في شرق إفريقيا" على حد تعبير كيلي كاهالان، المتحدثة باسم مكتب "أفريكوم" في رسالة إلكترونية إلى "صوت أمريكا".

ويقدر عدد الجنود الأمريكيين في الصومال بـ 700 عنصر، يقومون بمهام التدريب والاستشارة والمساعدة في مكافحة القوات الحكومية المحلية، للتنظيم المسلح الصومالي "الشباب"، غير أن البنتاغون، يوضح المصدر الإعلامي ذاته، لم يوضح عدد الجنود المقرر سحبهم، ولم يذكر هل تمت عملية السحب بشكل كامل أم هي قيد الإنجاز، وأين ستتم إعادة نشرها.

وتدخل توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن سحب القوات الأمريكية من الصومال، في إطار عزم واشنطن على سحب شامل لقواتها من عدة مواقع تنتشر فيها عبر العالم، بما فيها أفغانستان والعراق، قبل نهاية ولايته في يوم الـ 20 من كانون الثاني/ يناير 2021.

وأوضحت هيئة (صوت أمريكا)، نقلاً عن البنتاغون، بأن "القوات المسحوبة (من الصومال) ستواصل مهمتها في مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة في المنطقة". ويأتي هذا في وقت تستعد فيه الصومال؛ لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية.

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