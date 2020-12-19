الإمارات تُرحب بتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت دولة الإمارات، بتنفيذ اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية في اليمن، معربة عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي، وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.



وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، ببيان لها، على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني، ويسهم في استقراره وأمنه، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وشددت الوزارة على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا؛ للتصدي للمخاطر التي يتعرض لها اليمن.



وجددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار في اليمن، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.



البرلمان العربي



كما رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بإعلان تشكيل حكومة الكفاءات السياسية اليمنية الجديدة، برئاسة معين عبد الملك، مُهنئا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأطراف اتفاق الرياض، والشعب اليمني، بتشكيل الحكومة الجديدة.



وأكد رئيس البرلمان العربي، أهمية هذه الخطوة المحورية والتاريخية في استعادة الأمن والاستقرار بالجمهورية اليمنية، وتوحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة، وتهيئة الأجواء أمام الحكومة الجديدة في تنفيذ المشروعات التنموية في المناطق المُحررة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته.