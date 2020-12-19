شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: إصابة جندي "إسرائيلي" واندلاع 43 نقطة مواجهة

حصاد الأسبوع: إصابة جندي "إسرائيلي" واندلاع 43 نقطة مواجهة
رام الله - دنيا الوطن
شهد الأسبوع الماضي، اندلاع مواجهات في 43 نقطة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، شهد بعضها إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة، وعبوات محلية الصنع، على دوريات الاحتلال، وأصيب خلالها جندي إسرائيلي.

ففي يوم أمس الجمعة، تم إحصاء 13 نقطة مواجهة، اندلعت في كل من العيسوية في القدس المحتلة، وشهدت إلقاء زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال، واندلعت مواجهات في كل باب الزاوية في الخليل، والمغير وكفر مالك في رام الله، ومنطقة الراس غرب مدينة سلفيت، وفي جنين، اندلعت مواجهات في بلدة جبع وفي حي الجابريات ومنطقة الهدف ومخيم جنين، وفي بيت دجن وخان اللبن في نابلس، والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية وبلدة كفر قدوم حيث أسقطت طائرة مسيرة للاحتلال.

وشهد يوم الخميس 7 نقاط مواجهة، ألقيت خلالها زجاجات حارقة في كل من العيسوية، وبلدة جبع في جنين، واندلعت مواجهات في بيت أمر وترقوميا في الخليل، ودير نظام وحي عين مصباح في رام الله، وعانين في جنين.

ويوم الأربعاء، اندلعت مواجهات في 5 نقاط متفرقة بالضفة والقدس، وأصيب على إثرها مواطنين بالرصاص المعدني و12 حالة اختناق بالغاز، وألقي على آليات الاحتلال زجاجات حارقة في العيسوية، واندلعت مواجهات في دير نظام برام الله، وكيسان ببيت لحم، وسبسطية في نابلس، والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.

وشهد منتصف الأسبوع الماضي، نقطتي مواجهة في كل من العيسوية ومدينة أريحا، وألقي خلالها زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال.

وشهد يوم الإثنين الماضي، 7 نقاط مواجهة، أصيب خلالها جندي إسرائيلي في مواجهات العيسوية وقرب مستوطنة معاليه هزيتيم حيث ألقيت زجاجات حارقة، واندلعت مواجهات في مدينة البيرة في رام الله، وكروم عاشور وبيت دجن في نابلس، وألقيا أكواع ناسفة محلية الصنع على حاجز الجلمة العسكري في جنين.

فيما شهد يوم الأحد الماضي، 3 نقاط مواجهة أصيب خلاها مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، حيث اندلعت مواجهات في بلدة العيسوية في القدس، وبلدة كوبر برام الله، وشويكة في طولكرم.

ويوم السبت الماضي، تم إحصاء 6 نقاط مواجهة، وأطلق شبان ملثمون زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال في العيسوية، وبؤرة هداسا الاستيطانية، واندلعت مواجهات في شارع الشهداء بمدينة الخليل، وحوارة في نابلس، وكفر قدوم في قلقيلية.

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