أدهم البسيوني: 158 ملم كميات الأمطار على بيت لاهيا وأراضي الفراولة تضررت

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أدهم البسيوني، المتحدث باسم وزارة الزراعة بقطاع غزة، أن كميات الأمطار التي هطلت على بيت لاهيا، بلغت حوالي 158 ملم، وهي كميات كبيرة لا تستطيع الأراضي الزراعية استيعابها، لافتا إلى أن معظم الأراضي المزروعة بالفراولة تضررت نتيجة المنخفض الجوي الأخير.



وقال البسيوني، في تصريحات لإذاعة (صوت الاقصى): "أزمة المزارعين هي إحدى نتائج الحصار الصهيوني المتواصل، وقلة الإمكانيات والدعم المالي يؤثر على عمل المزارعين، أما الجهة المسؤولة عن تعويض المزارعين في حال حدوث أي طارئ فهي صندوق الطوارئ في رام الله، ونتواصل مع كل المؤسسات لتوفير الدعم المناسب والعاجل للمتضررين".