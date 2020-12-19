شؤون فلسطينية

إصابة عدد من المزارعين جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في مسافر يطا

إصابة عدد من المزارعين جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في مسافر يطا
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم السبت، عدد من المزارعين ورعاة الأغنام، برضوض، إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب، في مسافر يطا، جنوب الخليل، بحماية جيش الاحتلال.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، بأن عدداً من مستوطنتي (متسبي يائير، وسوسيا) المقامتين على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا، اعتدوا بالضرب على رعاة الماشية، ومزارعين عزّل من عائلات الجبارين والنجار والهريني، قرب خربة شعب البطم وقرية سوسيا، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ودعا الجبور الجهات الحقوقية والدولية، إلى التدخل لوضع حد لاعتداءات المستوطنين، التي تهدف إلى إجبار المواطنين على الرحيل من مساكنهم وأراضيهم، بهدف سرقتها لصالح المستوطنات.

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