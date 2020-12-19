دولي

(معاريف): تزايد شعبية نتنياهو وتراجع ساعر وبينت في آخر استطلاع رأي

(معاريف): تزايد شعبية نتنياهو وتراجع ساعر وبينت في آخر استطلاع رأي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكد استطلاع نشرته صحيفة (معاريف) اليوم، الجمعة، على أن ناخبي أحزاب اليمين، يتنقلون داخل هذا المعسكر، ولا ينتقلون لتأييد أحزاب من معسكر (الوسط- يسار).

 كما تبين، أن حزب (أمل جديد) الذي أسسه عضو (كنيست) السابق، غدعون ساعر، بعد انشقاقه عن حزب (ليكود)، يحصل على أصوات من تحالف أحزاب اليمين المتطرف (يمينا)، برئاسة نفتالي بينت، الذي ارتفعت شعبيته في الاستطلاعات السابقة على حساب (ليكود)، بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

واستقر (أمل جديد) هذا الأسبوع أيضاً كثاني أكبر حزب، بحصوله على 19 مقعداً لو جرت انتخابات (كنيست) الآن، ليتراجع بمقعدين عن استطلاع نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت قوة (ليكود) بمقعدين، وحصل على 29 مقعداً، مقابل 27 مقعداً في الاستطلاع السابق.

واستمر تراجع (يمينا) بحصوله على 13 مقعداً، اليوم، بينما حصل على 15 مقعداً، الأسبوع الماضي، وحصلت كتلة (ييش عتيد- تيلم) على 13 مقعداً أيضاً، بينما حصل على 11 مقعداً الأسبوع الماضي.

وتوقع الاستطلاع، استقرار تراجع القائمة المشتركة عند 11 مقعداً، علماً أنها ممثلة بـ 15 مقعداً في (كنيست) حالياً، وحصل حزب (شاس) على 8 مقاعد، كتلة (يهدوت هتوراة) 8 مقاعد، حزب (كاحول لافان) برئاسة بيني غانتس 7 مقاعد، (يسرائيل بيتينو) برئاسة أفيغدور ليبرمان 7 مقاعد، وحزب (ميرتس) 5 مقاعد.

ويذكر، أن ليبرمان، دعا في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى تحالف بينه وبين ساعر وبينيت ولبيد، من أجل إسقاط نتنياهو عن الحكم، لكن هذه الدعوة لم تلق تجاوباً، وتبين من استطلاع نشرته إذاعة (103FM) اليوم، أن تحالفاً كهذا سيحصل على 45 مقعداً، مقابل 49 مقعداً، ستحصل عليها هذه الأحزاب في حال خاضت الانتخابات منفصلة.

ويضع ساعر، هدفاً له بالوصول إلى رئاسة الحكومة، لكن ائتلافاً يشكله بمشاركة (يمينا) و(ييش عتيد- تيلم) و(أزرق- أبيض) و(يسرائيل بيتينو) سيتألف من 59 مقعداً.

واعتبر 37% أن نتنياهو الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، بينما قال 16%، إن ساعر هو الأنسب، متجاوزاً بذلك بينيت ولبيد، بحصول كل منهما على نسبة 10% حول ملاءمتهما لرئاسة الحكومة.

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