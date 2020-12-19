شؤون فلسطينية

بيت لاهيا تُسجل أعلى نسبة هطول للأمطار خلال المنخفض الجوي الأخير

بيت لاهيا تُسجل أعلى نسبة هطول للأمطار خلال المنخفض الجوي الأخير
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس بلدية بيت لاهيا، علاء العطار، أن بيت لاهيا، سجلت أعلى نسبة هطول للأمطار خلال المنخفض الجوي الأخير، وهي كميات كبيرة، الأمر الذي شكلَّ سيولاً وأضراراً لدى المزارعين، وأطلقنا نداء استغاثة واستنفرنا طواقم البلدية، ووزارة الأشغال والجمعيات الزراعية، لمساعدة المزارعين، ومازلنا نعمل لليوم الثالث على التوالي للتخفيف من حجم الأضرار.

وقال العطار لإذاعة (الأقصى): إن الأراضي الزراعية في بيت لاهيا، تبلغ مساحتها حوالي 15 ألف دونم، منها 2500 دونم مزروعة بالتوت الأرضي (الفراولة) والبازيلاء، وهي محاصيل حساسة، وتتضرر بسرعة نتيجة مياه الأمطار. 

وأوضح، أن تكلفة الدونم الواحد المزروع بالفراولة تبلغ 3000 دولار، وهي خسارة كبيرة للمواطنين، ووزارة الزراعة، قامت بحصر الأضرار للمزارعين، وخلال هذا المنخفض، تضررت نحو 100 دونم بشكل كامل، والمئات بشكل جزئي.

وأشار العطار إلى أنه "يتوجب على المزارع، أن يحفر برك امتصاصية بمساحة 100 متر لكل دونم للحفاظ على كمية الأمطار، وتم التنسيق مع جمعيات ومؤسسات محلية، لدعم المزارعين بشكل عاجل".

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