شؤون فلسطينية

وزير العمل يُعلن تفاصيل صرف مساعدات متضرري (كورونا) في الضفة وغزة

وزير العمل يُعلن تفاصيل صرف مساعدات متضرري (كورونا) في الضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير العمل، نصري أبو جيش، تفاصيل صرف مساعدات متضرري جائحة (كورونا) في كافة الأراضي الفلسطينية.

وحدد أبو جيش، موعد صرف مساعدات متضرري فيروس كورونا من عمال المياومة في كافة الأراضي الفلسطينية (الضفة وغزة) والتي تقدر قيمتها بـ 700 شيكل لكل مستفيد.

وقال: إن الوزارة، ستقوم بإرسال رسائل على هواتف المستفيدين غدًا الأحد، على أن يتم صرف قيمة المبلغ صباح يوم الاثنين، منوهًا إلى أن عدد المستفيدين وفقًا للمعاير المحددة، يصل إلى 65 ألف مستفيد، ويصل إجمالي المبلغ للمستفيدين 13 مليون دولار أمريكي.

وذكر، أن المساعدات سيتم صرفها على دفعات، بحيث يتلقى من 14 إلى 15 ألف مستفيد في كل دفعة، موضحًا: "هناك معايير محددة من جميع الجهات والهيئات المسؤولة في الحكومة، وهي من خفضت عدد الطلبات المقدمة لوزارة العمل، مبينًا أن 180 ألف طلب قدم للاستفادة من هذه المساعدة، وتم تخفيضهم إلى 65 ألفاً، وذلك وفق المعايير التي تم تحديدها".

وبين: "المعاير التي تم تحديدها من الجهات المختصة، هي أن يكون المستفيد من عمال المياومة، لا سيما متضرري قطاع السياحة والإنشاءات والخدمات، وألا يكون المستفيد لديه راتب،  وألا يكون المستفيد، قد استفاد من (وقفة عز) أو غيرها من مساعدات (كورونا)، وألا يملك المستفيد محلاً تجارياً أو سجلاً ضريبياً، وألا يكون المستفيد يعمل بالقطاع الخاص ألا يكون لديه رقم سيارة عمومية، وألا يكون عضو في النقابات المهنية".

وحول سبب صرف مساعدة عمال المياومة 700 شيكل على دفعات، ذكر أبو جيش: "السبب الرئيسي هو عدم السماح بوقوع ازدحام داخل البنوك، وفقا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا".

ونوه وزير العمل إلى أن جميع الأسماء، التي تم اختيارها تستحق الاستفادة من هذه المساعدة، مبينًا أن طواقم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قاموا بالتدقيق الميداني لجميع الأسماء المستفيدة.

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