وزير الاقتصاد يكشف حجم خسائر الحكومة من إغلاق محافظات الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، اليوم السبت، خسائر الحكومة، من إغلاق 4 محافظات الأسبوع الماضي.



وقال العسيلي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إن حجم الخسائر من إغلاق 4 محافظات الأسبوع الماضي، يقدر بـ 80-100 مليون شيكل.



وأكد العسيلي، أنه جرى عدة نقاشات معمقة ومهنية جداً في مجلس الوزراء، الهدف منها كسر حدة موجة الإصابات العالية، والمحافظة على التوازن مع النواحي الاقتصادية.



وأضاف: "استطعنا أن نحافظ على التوازن بين الصحة والاقتصاد، وقائمة المؤسسات، التي تغلق درست بشكل معمق وعلمي، وبهدف منع التجمع، تم إغلاق نقاط التجمع لكسر حدة الوباء، والحفاظ على معظم المؤسسات التجارية والاقتصادية والمصانع والتصدير والاستيراد".



وتابع: "أي قرار يؤخذ بشكل مهني جداً، وعلى ضوء المؤشرات ومعايير متفق عليها مع منظمة الصحة العالمية، ومهمتنا الحفاظ على نسبة البطالة، وتشغيل المصانع والحركة الاقتصادية".