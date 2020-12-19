شؤون فلسطينية

مدير مستشفى الأوروبي: معظم الإصابات التي تصلنا تحتاج لعناية مركزة

مدير مستشفى الأوروبي: معظم الإصابات التي تصلنا تحتاج لعناية مركزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، أن منحنى الإصابة بفايروس (كورونا) ارتفع كثيراً في الآونة الأخيرة من حيث العدد، ونوعية الإصابات، لافتاً إلى أن معظم ما يصل للمشفى الأوروبي، حالات خطيرة، وتحتاج لعناية مركزة.

وأشار العقاد في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، صباح اليوم السبت، إلى أن وزارة الصحة بقطاع غزة، ركزت على دعم مشفى غزة الأوروبي، بكل ما يلزم لمواجهة الوباء، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن وجود نحو 300 سرير داخل المشفى مخصص، 100 منها للعناية المركزة.

وفي السياق، قال العقاد: "يتم الإبقاء على المرضى حسب طبيعة إصاباتهم وخطورتها، فبعضهم يمكث أسبوعين، والبعض 21 يوماً والبعض يتم إخراجه بعد أيام من تحسن حالته، سواء لمشفى الصداقة التركي أو الحجر المنزلي". 

وأضاف: "الصعوبة في التنفس أحد الأعراض الخطيرة لمصابي (كورونا)، وفي فصل الشتاء، يوجد خلط من المواطنين بين الإنفلونزا الموسمية، وأعراض (كورونا)، لذلك قد يتأخر المصاب في تلقي العلاج، وهو ما يزيد من خطورة حالته، لذا أدعو كل مواطن يصاب بصعوبة بالتنفس التوجه فوراً لأقرب مشفى".

وتابع مدير مستشفى غزة الأوروبي، بقوله: "الحاجة الماسة للأكسجين، جعلتنا نزيد عدد محطات إنتاج الأكسجين من اثنتين إلى 5 محطات، بالإضافة لتوفير مئات اسطوانات الأكسجين، ورفعنا القدرة من 800 لتر إلى 4000 لتر في الدقيقة، وهي كمية كافية لتزويد 200 سرير داخل المشفى، ولكن لو اضطررنا لاستخدام بقية الأسِرة، فسنكون أمام تحدٍ كبير". 

ووجه العقاد، رسالة إلى المواطن الفلسطيني، قائلاً: "عدم حفاظك على الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، واستهتارك، سيجعلك أحد المرشحين بأن تكون على أحد أسِرة المستشفى، واتباعك إجراءات السلامة، يحافظ على نفسك وأحبابك".

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