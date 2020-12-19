بصري صالح: لا تعديل على موعد نهاية الفصل الدراسي الأول

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة التربية والتعليم، بصري صالح، اليوم السبت: "إنه لا تعديل حتى اللحظة، على موعد نهاية الفصل الدراسي الأول للمدارس".



وأضاف صالح: "أن موعد نهاية الفصل الدراسي، حسب خطة الوزارة، سيكون في نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل"، وفق الوكالة الرسمية (وفا).



وأشار صالح إلى أنه بموجب قرار الحكومة الأخير بالإغلاق لمدة أسبوعين، فإن جميع المدارس، تتحول إلى التعليم عن بعد، حتى الثاني من الشهر المقبل.



ولفت إلى أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، ستكون في منتصف الشهر المقبل، وجاهياً، حسب خطة الوزارة، ما لم يطرأ أي جديد.