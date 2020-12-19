شؤون فلسطينية

فروانة: (41) أسيراً من غزة مضى على اعتقالهم أكثر من 18 سنة

فروانة: (41) أسيراً من غزة مضى على اعتقالهم أكثر من 18 سنة
رام الله - دنيا الوطن
قال المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة: "إن الأسير حسين الزريعي (40 عاماً)، قد أنهى اليوم عامه الـ 18 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليدخل يوم غد عامه الأخير من مدة حكمه والبالغة 19 سنة".

وأضاف فروانة: "أن الأسير حسين سليمان الزريعي، من مواليد 3 أيلول/ سبتمبر 1980، ويسكن مع عائلته في دير البلح وسط قطاع غزة، وهو أحد عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، و كان قد أعتقل بتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر2002، بتهمة الانتماء لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة (فتح) ومقاومة الاحتلال،
وأصدرت إحدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية، بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة (19) سنة".

وأشار إلى أن قرابة (250) أسيراً من قطاع غزة، يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم أسيرتان، وأن من بينهم نحو (41) أسيراً، أمضوا أكثر من 18سنة، أقدمهم الأسير ضياء الأغا، المعتقل منذ ما قبل (أوسلو) والذي أمضى مايزيد عن 28 سنة، ويُعتبر عميد أسرى قطاع غزة.

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