دولي

سقوط صواريخ على قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان

سقوط صواريخ على قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
سقطت عدة صواريخ على قاعدة باغرام الجوية، التابعة للقوات الأمريكية، في مقاطعة باروان الأفغانية، صباح السبت، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار، حسبما أفاد المتحدث باسم حاكم المقاطعة.

وأشار المتحدث باسم حاكم المقاطعة، وحيد شاهكار، إلى أن متمردين، كانوا يخططون لإطلاق 12 صاروخاً على القاعدة الجوية الرئيسية للولايات المتحدة، لكنهم لم يتمكنوا من إطلاق سوى خمسة صواريخ، حيث أطلقت الصواريخ من منطقة قلندرخيل في محافظة باروان، ووقع الحادث حوالي الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي للمنطقة، صباح اليوم السبت، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما لفت شاهكار إلى أن "10 صواريخ من نوع (BM-12)، كانت منصوبة على شاحنة، أطلقت خمسة صواريخ، لكن الشرطة أحبطت إطلاق الصواريخ الأخرى.

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