تسجيل 11 حالة وفاة و876 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظات قطاع غزة

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم السبت، تسجيل 11 حالة وفاة، جراء الإصابة بفيروس (كورونا)، و580 حالة تعاف جديدة.



وأضافت الصحة، أنه تم تسجيل 876 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بعد إجراء 2587 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت، أن إجمالي تراكمي للمصابين 33034 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 9812 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 22974 حالة



وبينت أن إجمالي الوفيات 248 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 340 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 230 حالة.