القوى التقدمية تحث بايدن على تعيين إيراني لمنصب مهم بمجلس الأمن الأمريكي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن أحد مؤسسي "المجلس الوطني الإيراني الأمريكي" (NIAC)، تريتا بارسي، مرشح لتولي مقعد في مجلس الأمن القومي، بإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.



وأكد موقع (بوليتيكو) أمس الجمعة، أن اسم بارسي، كان ضمن قائمة سلمها إلى بايدن، تحالف للقوى اليسارية التقدمية، وهي تضم أسماء أكثر من 100 مرشح لمناصب رفعة معنية بالسياسات الخارجية في الإدارة المستقبلية.



وأوضح التقرير، أن القائمة تضم خبراء ونشطاء في المنظمات الحقوقية، والمناهضة للحروب، ومراكز الدراسات المشتركة بين الأحزاب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية، ومفكرين غير تقليديين، لديهم تجربة بالعمل الحكومي.



وقالت كبيرة الأعضاء في "مركز السياسة الدولية" التقدمي ياسمين طيب، إن نحو 65% من المرشحين نساء، أو ليسوا من ذوي البشرة البيضاء.



وأوصت القوى التقدمية بايدن، بتعيين بارسي، وهو مسؤول أممي سابق أيضاً، لمنصب مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي.