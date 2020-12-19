الأوقاف: قرار إغلاق المساجد يومي الجمعة والسبت مستمر



وأكد على "الإبقاء على مبدأ التباعد أثناء الصلاة، وارتداء الكمامات، التي اصبحت ضرورة في كافة الأوقات والأماكن، والإبقاء على دورات المياه مغلقة، وقصر مدة الصلاة، وعدم الجمع بين الصلوات، والطلب من المواطنين الذين يعانون من ضعف المناعة، بعدم الحضور إلى المساجد حرصاً على سلامتهم".



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم السبت، على أن قرار الإبقاء على إغلاق المساجد يومي الجمعة والسبت، مستمر حتى تاريخ 2 كانون الثاني/ يناير المقبل.وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، حسام أبو الرب لإذاعة (صوت فلسطين)، أن "الإجراءات سيتم تنفيذها وتطبيقها من خلال الإجراءات بالإعلان عنها مساء اليوم، ليبدأ تطبيقها غد الأحد، أولها الإبقاء على إغلاق المساجد حتى تاريخ 2 كانون الثاني/ يناير يومي الجمعة والسبت، حتى يتم إصدار قرارات جديدة".وأضاف: "بخصوص الصلوات الأخرى في باقي الأيام، سيتم فتح المساجد في المناطق التي لا يتم إغلاقها، أما إذا تم إغلاق أي مدينة فسيتم إغلاق المساجد فيها"، مشددًا على ضرورة تعقيم المساجد بين الحين والأخر؛ حفاظاً على سلامة الناس، والطلب من المواطنين، إحضار سجادة صلاة للوقاية، والحرص على السلامة التامة.