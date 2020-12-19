شؤون فلسطينية

الأوقاف: قرار إغلاق المساجد يومي الجمعة والسبت مستمر

الأوقاف: قرار إغلاق المساجد يومي الجمعة والسبت مستمر
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم السبت، على أن قرار الإبقاء على إغلاق المساجد يومي الجمعة والسبت، مستمر حتى تاريخ 2 كانون الثاني/ يناير المقبل. 

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، حسام أبو الرب لإذاعة (صوت فلسطين)، أن "الإجراءات سيتم تنفيذها وتطبيقها من خلال الإجراءات بالإعلان عنها مساء اليوم، ليبدأ تطبيقها غد الأحد، أولها الإبقاء على إغلاق المساجد حتى تاريخ 2 كانون الثاني/ يناير يومي الجمعة والسبت، حتى يتم إصدار قرارات جديدة".

وأضاف: "بخصوص الصلوات الأخرى في باقي الأيام، سيتم فتح المساجد في المناطق التي لا يتم إغلاقها، أما إذا تم إغلاق أي مدينة فسيتم إغلاق المساجد فيها"، مشددًا على ضرورة تعقيم المساجد بين الحين والأخر؛ حفاظاً على سلامة الناس، والطلب من المواطنين، إحضار سجادة صلاة للوقاية، والحرص على السلامة التامة.

وأكد على "الإبقاء على مبدأ التباعد أثناء الصلاة، وارتداء الكمامات، التي اصبحت ضرورة في كافة الأوقات والأماكن، والإبقاء على دورات المياه مغلقة، وقصر مدة الصلاة، وعدم الجمع بين الصلوات، والطلب من المواطنين الذين يعانون من ضعف المناعة، بعدم الحضور إلى المساجد حرصاً على سلامتهم".

أخبار ذات صلة

وزير العمل يُعلن تفاصيل صرف مساعدات متضرري (كورونا) في الضفة وغزة

وزير العمل يُعلن تفاصيل صرف مساعدات متضرري (كورونا) في الضفة وغزة

وزير الاقتصاد يكشف حجم خسائر الحكومة من إغلاق محافظات الضفة

وزير الاقتصاد يكشف حجم خسائر الحكومة من إغلاق محافظات الضفة

مدير مستشفى الأوروبي: معظم الإصابات التي تصلنا تحتاج لعناية مركزة

مدير مستشفى الأوروبي: معظم الإصابات التي تصلنا تحتاج لعناية مركزة

الاحتلال يعتقل شاباً من زبوبا غرب جنين

الاحتلال يعتقل شاباً من زبوبا غرب جنين

بصري صالح: لا تعديل على موعد نهاية الفصل الدراسي الأول

بصري صالح: لا تعديل على موعد نهاية الفصل الدراسي الأول

فروانة: (41) أسيراً من غزة مضى على اعتقالهم أكثر من 18 سنة

فروانة: (41) أسيراً من غزة مضى على اعتقالهم أكثر من 18 سنة

تسجيل 11 حالة وفاة و876 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظات قطاع غزة

تسجيل 11 حالة وفاة و876 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظات قطاع غزة

أكثر من 880 مستوطناً اقتحموا باحات المسجـد الأقصى الأسبوع الماضي

أكثر من 880 مستوطناً اقتحموا باحات المسجـد الأقصى الأسبوع الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شاباً من زبوبا غرب جنين

الاحتلال يعتقل شاباً من زبوبا غرب جنين

بصري صالح: لا تعديل على موعد نهاية الفصل الدراسي الأول

بصري صالح: لا تعديل على موعد نهاية الفصل الدراسي الأول

فروانة: (41) أسيراً من غزة مضى على اعتقالهم أكثر من 18 سنة

فروانة: (41) أسيراً من غزة مضى على اعتقالهم أكثر من 18 سنة

أكثر من 880 مستوطناً اقتحموا باحات المسجـد الأقصى الأسبوع الماضي

أكثر من 880 مستوطناً اقتحموا باحات المسجـد الأقصى الأسبوع الماضي

(كنيست) الإسرائيلي يبدأ بتسوية أوضاع البؤر الاستيطانية

(كنيست) الإسرائيلي يبدأ بتسوية أوضاع البؤر الاستيطانية

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

&#34;الخارجية&#34; تُعلن حصولها على موافقات جديدة لسفر مواطنين وطلبة ورجال أعمال

"الخارجية" تُعلن حصولها على موافقات جديدة لسفر مواطنين وطلبة ورجال أعمال

حظر التجول الشامل يدخل يومه الثاني في الضفة وغزة

حظر التجول الشامل يدخل يومه الثاني في الضفة وغزة

منوعات

شاهد: أنف الدكتور خلود حديث السوشييال ميديا... وأجواء احتفال عيد ميلادها

شاهد: أنف الدكتور خلود حديث السوشييال ميديا... وأجواء احتفال عيد ميلادها

نقل الفنان المصري محمد منير إلى المستشفى

نقل الفنان المصري محمد منير إلى المستشفى

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

أحمد زاهر يرد بانفعال: &#34;إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو&#34;

أحمد زاهر يرد بانفعال: "إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو"

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد&#34;اذا ابتليتم استتروا&#34;

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد"اذا ابتليتم استتروا"

عربي

صندوق النقد الدولي يوافق على مساعدة بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر

صندوق النقد الدولي يوافق على مساعدة بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر

المغرب يُسجل 2647 إصابة و50 وفاة بفيروس (كورونا)

المغرب يُسجل 2647 إصابة و50 وفاة بفيروس (كورونا)

كبير حاخامات إسرائيلي يزور الإمارات ويفتتح مدرسة يهودية في دبي

كبير حاخامات إسرائيلي يزور الإمارات ويفتتح مدرسة يهودية في دبي

البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية اتفاق الرياض

البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية اتفاق الرياض