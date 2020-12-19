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صندوق النقد الدولي يوافق على مساعدة بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر

صندوق النقد الدولي يوافق على مساعدة بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر
رام الله - دنيا الوطن
قال صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إنه استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار.

وأوضح الصندوق في بيان، أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهراً، قد بلغ 3.6 مليار دولار، بحسب (رويترز). 

وأبرمت مصر، نهاية عام 2016 اتفاقاً مع الصندوق، نفذت بموجبه حزمة من الإجراءات الاقتصادية، أبرزها تحرير سعر الصرف، وإلغاء الدعم على الطاقة تدريجياً، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

يذكر، أن وزير المالية المصري، صرح في وقت سابق من العام الجاري، أن الحكومة، تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي، لتنفيذ برنامج للدعم الفني لا يتضمن دعماً نقدياً.

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عربي

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