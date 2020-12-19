اشتية: الحكومة تسعى لتنويع مصادر حصولها على اللقاح الخاص بعلاج فيروس (كورونا)

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم السبت: إنه بالتوازي مع الإجراءات الوقائية الجديدة، فإن الحكومة، تسعى جاهدة لتنويع مصادر حصولها على اللقاح الخاص بعلاج فيروس (كورونا) المستجد.



وأكد اشتية في منشور عبر صفحته بموقع (فيسبوك) أن حكومة أجرت اتصالات مع منظمة الصحة العالمية، والشركات المصنعة للقاح، وبعض الدول الصديقة، وهؤلاء تعهدوا بتأمين اللقاح.



وأوضح، أن التزام المواطنين بالكمامة والتباعد والتعقيم، يسهم بتخفيف الضغط على المستشفيات التي بلغت نسبة إشغال الأسرة فيها طاقتها القصوى، حتى وصول اللقاح خلال أشهر.