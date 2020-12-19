إصابات (كورونا) في جنوب إفريقيا تتجاوز 900 ألف حالة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، أن حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد، تجاوزت 900 ألف إصابة.



وقالت الوزارة: إنه تم خلال الـ 24 ساعة، تسجيل 8725 حالة إصابة، و274 وفاة/، وبلغ إجمالي الوفيات بسبب المرض في جنوب أفريقيا، حتى الآن 24285، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وبهذه الأرقام، تتصدر جنوب إفريقيا، دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات والوفيات.



وقال وزير الصحة، في وقت سابق يوم الجمعة، إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس (كورونا) المستجد تتسبب في الموجة الثانية من التفشي.



وجاء ذلك، بعد أيام من إعلان بريطانيا، أيضاً، أنها اكتشفت سلالة جديدة من الفيروس، تزيد من حالات الإصابة.