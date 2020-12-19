دولي

ألمانيا: 700 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة

ألمانيا: 700 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السلطات الصحية الألمانية، لليوم الثاني على التوالي، أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما تخطى إجمالي عدد الوفيات جراء العدوى في البلاد عتبة الـ 25 ألفاً.

وأكد معهد روبرت كوخ الفدرالي للأمراض المعدية، صباح اليوم السبت، أنه رصد خلال الساعات الـ 24 الماضية 31300 إصابة بالفيروس التاجي (بعد قفزة غير مسبوقة بـ 33777 إصابة في اليوم السابق)، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة بواقع 702 حالة وفاة، مقابل 813 وفاة أمس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالوباء، التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة مليوناً و471238 إصابة مؤكدة، منها 25640 حالة وفاة.

واضطرت الحكومة الألمانية، إلى تشديد إجراءات الإغلاق المفروضة بالبلاد، في مسعى إلى كبح جماح الجائحة، بما يشمل إغلاق المدارس، ومعظم المحال التجارية.

وأعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، مؤخراً، أن الحكومة تخطط لإطلاق حملة التطعيم العام ضد الفيروس التاجي عقب عيد الميلاد، لكن الاستطلاع الذي أجرته شركة (Forsa) كشف أن 47% من المواطنين فقط، يريدون التطعيم في أسرع وقت ممكن.

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