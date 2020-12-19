دولي

تركيا.. 8 قتلى جراء حريق بمستشفى لمرضى (كورونا) في غازي عنتاب

تركيا.. 8 قتلى جراء حريق بمستشفى لمرضى (كورونا) في غازي عنتاب
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، جراء حريق نشب، اليوم السبت، في غرفة العناية المركزة المخصصة للمصابين بفيروس (كورونا) في مستشفى بمدينة غازي عنتاب جنوب تركيا.

وأعلن مستشفى جامعة (SANKO) في بيان له، حسب وكالة (الأناضول) الرسمية، أن الحادث المأساوي وقع صباح اليوم السبت، بسبب عطل في نظام خاص بالإمداد بالأكسجين.

وتمكن طاقم المستشفى ورجال الإطفاء من السيطرة على الحريق خلال فترة قصيرة، لكنه أودى بأرواح ثمانية مرضى، تتراوح أعمارهم بين 56 و85 عاماً.

وأوضح بيان المستشفى، أن سبعة من الضحايا لقوا حتفهم في موقع الحادث، فيما توفي الأخير خلال نقله إلى مستشفى آخر.

وأكد البيان نقل 14 مريضاً آخر، كان يخضعون للعناية المركزة إلى مستشفيات أخرى، مشيراً إلى أن تحقيقاً بدأ في الحادث.

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