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البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية اتفاق الرياض

البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية اتفاق الرياض
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين، السبت، عن ترحيب المملكة، بتنفيذ الأطراف اليمنية، ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لاتفاق الرياض، باعتباره خطوة مهمة لتعزيز وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة الجماعة الحوثية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلم والاستقرار.

وتشيد وزارة الخارجية، بالجهود المخلصة التي بذلتها في هذا الخصوص، المملكة العربية السعودية، بتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وما تبديه المملكة من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتنوه وزارة الخارجية بالإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية، تضم كافة مكونات المجتمع اليمني، وانتهاء الترتيبات الخاصة بالجانب العسكري، مثمنة حرص الأطراف اليمنية على المصالح العليا للجمهورية اليمنية، وسعيها لتوحيد الجهود لإعادة الشرعية اليمنية، وتحقيق السلم والاستقرار في كافة أرجاء اليمن.

مجلس التعاون الخليجي

من جانبه، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، بقرار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بتشكيل الحكومة اليمنية من مختلف المكونات السياسية اليمنية، برئاسة معين عبدالملك.

وجاءت الخطوة تنفيذاً لاتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مقدراً جهود جميع الأطراف اليمنية الهادفة إلى تغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها، ومشيداً في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية؛ لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والذي توج بالإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية.

كما أكد الحجرف على حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم مجلس التعاون لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

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