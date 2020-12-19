شؤون فلسطينية

الداخلية تُعلن العقوبات الجديدة بخصوص المخالفين لقرارات الحكومة

الداخلية تُعلن العقوبات الجديدة بخصوص المخالفين لقرارات الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، غسان نمر، اليوم السبت: إن الحكومة الفلسطينية، في قرارها الأخير، نظرت إلى كافة القطاعات، فدرست القطاعات التي شكلت ناقلاً للعدوى بشكل كبير، لذلك تم اغلاق هذه القطاعات دون الإعلان عن إغلاق شامل وكامل، كما كان متوقعاً.

وأوضح نمر لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الرهان مازال على وعي الشعب، بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية للحماية من العدوى.

وأضاف: "التحدي هو الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، فإن لم يكن هناك التزام بالقرارات، سيتم تغليظ العقوبات وأعلى درجات العقوبة، التي لم نستخدمها سابقاً، والتي ينص عليها القانون".

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطة، لم تستخدم هذه البنود في القانون، ولكن هذه المرة سنستخدم مثل هذه العقوبات على المؤسسات والمحال التي أعلن عن إغلاقها وتقوم بمخالفة القرارات.

وتابع: "العقوبات على كل من يخالف الإجراءات، يعاقب بعقوبة ألفي دينار أردني، أو سجن مدة أقصاها عام، وهناك سبعة عقوبات بخصوص من يصدر الإشاعات، ومن يخالف أي إجراء ممن لديه عمل".

وختم نمر، حديثه، بالقول: "نحن الآن امام أسبوعين من هذه القرارات، وسيتم قياس الالتزام خلال الأسبوعين، لا نود أن نذهب إلى الأصعب، والآن كافة القطاعات تعمل، باستثناء التعليم والسياحة، مما يعني أن الجميع يجب أن يتحمل المسؤولية".

أخبار ذات صلة

اشتية: الحكومة تسعى لتنويع مصادر حصولها على اللقاح الخاص بعلاج فيروس (كورونا)

اشتية: الحكومة تسعى لتنويع مصادر حصولها على اللقاح الخاص بعلاج فيروس (كورونا)

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

&#34;الخارجية&#34; تُعلن حصولها على موافقات جديدة لسفر مواطنين وطلبة ورجال أعمال

"الخارجية" تُعلن حصولها على موافقات جديدة لسفر مواطنين وطلبة ورجال أعمال

قيادي بحماس: إذا شاركنا في انتخابات الخارج سنحصل على نسب عالية

قيادي بحماس: إذا شاركنا في انتخابات الخارج سنحصل على نسب عالية

حظر التجول الشامل يدخل يومه الثاني في الضفة وغزة

حظر التجول الشامل يدخل يومه الثاني في الضفة وغزة

عشراوي: جميع دول العالم لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية

عشراوي: جميع دول العالم لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية

الدولار يواصل انخفاضه أمام الشيكل بسعر جديد

الدولار يواصل انخفاضه أمام الشيكل بسعر جديد

طقس السبت: أجواء غائمة وباردة فوق المناطق الجبلية ومعتدلة في بقية المناطق

طقس السبت: أجواء غائمة وباردة فوق المناطق الجبلية ومعتدلة في بقية المناطق

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً ويُحرر مخالفات بحق المواطنين غرب جنين

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً ويُحرر مخالفات بحق المواطنين غرب جنين

سمحا غولدين يُوجه رسالة إلى كوخافي حول إدخال لقاح (كورونا) لغزة

سمحا غولدين يُوجه رسالة إلى كوخافي حول إدخال لقاح (كورونا) لغزة

الخارجية الفلسطينية: حالة وفاة و133 إصابة جديدة بـ (كورونا) بين جالياتنا

الخارجية الفلسطينية: حالة وفاة و133 إصابة جديدة بـ (كورونا) بين جالياتنا

للمرة الثانية.. انتخاب فلسطين عضواً في المكتب التنفيذي للجنائية الدولية

للمرة الثانية.. انتخاب فلسطين عضواً في المكتب التنفيذي للجنائية الدولية

كهرباء غزة تكشف سبب العجز في جدول الكهرباء المعمول به بالقطاع

كهرباء غزة تكشف سبب العجز في جدول الكهرباء المعمول به بالقطاع

البزم: الإجراءات الحالية ستبقى سارية لنهاية الشهر والإغلاق الكامل ضمن الخيارات المطروحة

البزم: الإجراءات الحالية ستبقى سارية لنهاية الشهر والإغلاق الكامل ضمن الخيارات المطروحة

مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في قرية المغير برام الله

مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في قرية المغير برام الله

منوعات

نقل الفنان المصري محمد منير إلى المستشفى

نقل الفنان المصري محمد منير إلى المستشفى

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

أحمد زاهر يرد بانفعال: &#34;إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو&#34;

أحمد زاهر يرد بانفعال: "إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو"

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد&#34;اذا ابتليتم استتروا&#34;

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد"اذا ابتليتم استتروا"

شاهد: جلسة تصوير (اليوتيوبرز anasala) بعد تجربة الزوج للطلق الصناعي

شاهد: جلسة تصوير (اليوتيوبرز anasala) بعد تجربة الزوج للطلق الصناعي

عربي

صندوق النقد الدولي يوافق على مساعدة بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر

صندوق النقد الدولي يوافق على مساعدة بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر

المغرب يُسجل 2647 إصابة و50 وفاة بفيروس (كورونا)

المغرب يُسجل 2647 إصابة و50 وفاة بفيروس (كورونا)

كبير حاخامات إسرائيلي يزور الإمارات ويفتتح مدرسة يهودية في دبي

كبير حاخامات إسرائيلي يزور الإمارات ويفتتح مدرسة يهودية في دبي

البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية اتفاق الرياض

البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية اتفاق الرياض