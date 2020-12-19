"الخارجية" تُعلن حصولها على موافقات جديدة لسفر مواطنين وطلبة ورجال أعمال

ولغاية 12/12/2020 عبر المنصة الإلكترونية.ودعت الخارجية في بيان صحفي، جميع من سجلوا لديها عبر المنصة الأخيرة، ومن سجلوا على المنصة بتاريخ من 03/12/2020 إلى 05/12/2020 ولم يتمكنوا من السفر على متن الرحلات السابقة، المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية، كما هو موضح في الجدول أدناه، عبر نظام الحجز الإلكتروني https://repat.rj.com/ أو عبر وكيل سفرهم المحلي، علماً بأن هذه الفرصة هي الأخيرة للسفر.ودعت الخارجية، من سجلوا لديها على المنصة الأخيرة للسفر إلى فرانكفورت والكويت، إلى الحجز على متن أي من الرحلات المذكورة في الجدول أعلاه باتجاه الأقطار التي يرغبون بالوصول إليها، خاصة عبر اسطنبول، دبي، الدوحة، أما بالنسبة للذين سجلوا للسفر إلى نيويورك، بإمكانهم الحجز والسفر على متن رحلة شيكاغو المذكورة في الجدول أعلاه.ونوهت إلى جميع المواطنين، الذي سجلوا لديها للسفر قبل تاريخ 03/12/2020، أن موافقاتهم لاغية، ولا يستطيوا الحجز والسفر على متن هذه الرحلات، وعلى كل من يرغب منهم بالسفر التسجيل من جديد على المنصة الإلكترونية.وأهابت بجميع من يحجزون ويشترون التذاكر، الاطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص (كورونا) والوقت المحدد للتواجد في المعابر (الاستراحة) حسب الجدول أعلاه.ودعت جميع من يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي، وتأكيد إجراء الحجز وفحص )(كورونا) www.mofa.pna.ps/reservation، واستكمال الطلب بشكل كامل.