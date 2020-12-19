كورونا عالميًا: نحو 681 ألف وفاة و76.2 مليون إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

أظهر موقع الصحة العالمية، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في أنحاء العالم، تجاوز 76.2 مليوناً بينما وصل عدد الوفيات إلى مليون 681 ألف حالة وفاة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع (worldometers) عند الساعة 7:40 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 76,013,306، أما عدد الوفيات وصل إلى 1,681,253.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.



كما تتصدر الولايات المتحدة، دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.